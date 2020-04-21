"Orman İçin Sağlık Projesi" Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'nün "Orman İçin Sağlık Projesi" sürüyor.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'nün "Orman İçin Sağlık Projesi" sürüyor.

IPA kapsamında Bulgaristan Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje ile Kırklareli'nde ormanlara radyatör tipi tuzaklar yerleştirildi.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, yaptığı açıklamada, 2019 yılında başlatılan projenin başarıları bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yapay olarak oluşturulan ibrelilerde kabuk böceği popülasyonunun dinamiklerini izlemek istediklerini ifade eden Terzi, gözetleme ağı kurarak bu böcek türleri ile etkin bir şekilde mücadele etmenin yollarını araştırdıklarını belirtti.

Kabuk böceklerinin popülasyonunu azaltarak ormanların sağlıklı bir yapıya ulaşması hedeflediklerini aktaran Terzi, "Karaçam ormanlarımızda görülen 12 dişli çam kabuk böceği ile mücadele ve izlem kapsamında 15 adet radyatör tipi tuzak tespit edilen noktalara asıldı. Proje kapsamında zararlı böcekler tuzaklar yardımıyla toplanıp imha edilecek, yararlı böcekler ise yapılacak kontroller sayesinde doğaya salınacak. Bu sayede kabuk böcekleri konusunda gerekli envanter kayıtları tutularak popülasyonu izleyici gözetleme ağı kurulmuş olacaktır. Hedefimiz sağlıklı ormanlar." diye konuştu.

Kaynak: AA