Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı
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Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı

22.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:47
Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu-Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tören İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, İl ve İlçe Şube Müdürleri, Orman İşletme Personeli, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ormanla ilgili şiir okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek yaptı. 21 Mart Ormanlar Günü'nün önemine ve ülkemizde 1978'den beri kutlandığına değinen Faruk Tuna Yüksek, "Ormanlar erozyonların önlenmesi, iklim üzerinde olumlu etkileri ve hayatın vazgeçilmezi oksijen kaynağıdır. Ülkemizin yüzölçümünün yüzde 29'u ormanlarla kaplıdır. İlimizde ise bu oran yüzde 68'dir. Muğla'mız orman varlığı açısından, ülkemizin ikinci büyük kentidir. Her yıl yapılan ağaçlandırma faaliyetleri ile Orman Genel Müdürlüğü olarak orman varlığımızı arttırıyoruz, arttırmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise konuşmasında şu sözleri kaydetti: "Baharın müjdecisi olan 21 Mart, aynı zamanda Dünya Orman Günü. Dünyamızın oksijen deposu olan, erozyonu, çölleşmeyi önleyen ormanlarımız; dağların süsü, yaban hayatının ev sahibi, doğanın vazgeçilmez bir kaynağıdır. Ormanlarımız bizim için çok kıymetli çok önemli" diye konuştu.

Türkiye'nin orman alanı çok olan ikinci ilinde yaşadığımıza vurgu yapan Töre, "İyi ki böyle güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bugün sizlerle okul bahçemizde fidanları toprakla buluşturacağız. Diktiğimiz fidanlara, birlikte can suyu vereceğiz. Aynı zamanda bugün Dünya Su Günü. Canlılar için hayati öneme sahip bu iki önemli günde, bu değerli kaynaklarımızın değerini bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan kutlamaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler okul bahçesinde orman işçileri tarafından açılan kuyulara fidan diktiler. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere fidanla birlikte hediyeler verildi. - MUĞLA

Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı
Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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