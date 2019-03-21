Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman Haftası kapsamında Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.



Sıcak Çermik yolu Köklüce mevkisinde gerçekleştirilen programda konuşan Ayhan, her kurumun ağaçlandırma konusunda hassasiyet göstermesini istedi.

Sivas'ta ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Ayhan, "Sivas gün geçtikçe yeşile bürünüyor. Kısa sürede ilimiz yeşil örtüye bürünecek. Bu yıl Sivas'ta ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Öncelikle insanların geçiş güzergahındaki yolları, nefes aldığı yerleşim alanlarını yoğun bir şekilde yemyeşil bir hale getireceğiz. Benim en çok hassasiyet gösterdiğim bölgelerden biri de Yıldız Dağı Kayak Merkezi'dir. O bölgede de fidan dikimlerimiz devam edecek." dedi.

Ağaç sevgisinin küçük yaşta aşılanması, okulların sosyal sorumluluk anlamında bu ödevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'taki bütün liselerin bir hatıra ormanı olacak. Şu ana kadar mezun olan kişi sayısı kadar fidan dikilecek. Bundan sonra da her mezun için bir fidan toprakla buluşturulacak. Geleceğe de güzel bir miras bırakmış olacağız. Herkesin dikili bir ağacı olacak. Adalet Bakanlığı bünyesindeki denetimli serbestlik uygulaması ile sadece ağaçlandırma değil okulların temizliği ve onarımı gibi önemli hizmetler de yapılıyor. Adalet Ormanı'nın hayata geçmesinde emeği geçen herkese de teşekkür ederim."

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal da "Adalet Ormanı" adını verdikleri bölgeye bugüne kadar 10 bin fidan dikildiğini, bugün de 300 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Kaynak: AA