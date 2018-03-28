İmranlı Kaymakamı Mehmet Sayın, Orman Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği okuldaki öğrencilere içerisinde tohum bulunan kalem hediye etti.

Orman Haftası dolayısıyla ilçedeki bazı okulları ziyaret eden Kaymakam Sayın, burada öğrencilere ormanın önemini anlattı.

Sayın, "Ağaç geçmişi geleceğe bağlar, bizlere sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, faydalı olmanın zevkini verir. Bir gün değil, her gün bu bilinci yaşatmamız gerekir." diye konuştu.

Sayın, yeşil bir çevre için ormanların korunması gerektiğine dikkati çekerek, öğrencilerden fidan dikmelerini istedi.

Kaymakam Sayın, daha sonra öğrencilere içerisinde kadife ve kahkaha çiçeği tohumları bulunan kalemlerden hediye etti.