Orman Haftası

Uluslararası Tarım Gıda Konfederasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Engin Akyol, bilinçsiz kesilen ağaçların ve kontrolsüz mera otlamalarının bitki örtüsünü adeta bitirildiğini söyledi.

Akyol, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 35-40 yıl sonra çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Öğrencilere ormanların değeri ve ağaçların önemini anlattıklarını ifade eden Akyol, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın ağaca, ormana, doğaya, çevreye karşı olan duyarsızlığı, hatta düşmanlığı sonucu ormanlarımız her geçen gün yok olmaya devam etmektedir. Ormanlarımız fütursuzca tahrip edilmekte, gerekli gereksiz binlerce ağaç kesilmektedir. Yanlış tarımsal uygulamalar ve erozyon sonucu verimli topraklar da yok edilmekte, bilinçsiz ve kontrolsüz mera otlamaları ile bitki örtüsü de adeta bitirilmektedir. Enerji, oksijen yok olmaya yüz tuttuğu gibi, insanların birlikte yaşama, şehircilik, kentleşme ve çevreyi doğru kullanma bilinci ile tüketim anlayışının kötüye gitmesiyle sera gazları atmosfere salınarak küresel ısınmaya neden olmuştur. Ağaçlandırma, mevcut ağaçların ve ormanların korunması, su ve verimli topraklarımızı korunma bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir."