Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangını Şu An İçin Henüz Kontrol Altına Aldık Diyemiyoruz" - Bilecik

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırlarına sıçrayan ve devam eden orman yangınına ilişkin, "Şu an için henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Karacabey, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dodurga bölgesindeki orman yangın alanında helikopterle incelemelerde bulundu.



Yangının son durumu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Karacabey, Kütahya'nın iki bölgesinde ve Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınlarının olduğunu anımsattı.



Bilecik'teki yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden Karacabey, şunları söyledi:



"Yangını, şu an için henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra birçok ilden buraya gelen ekipler mevcut. Belediyelerimizin araçları, özel sektörün iş makineleri burada. Şu anda devletimiz seferber olmuş durumda. İnşallah en kısa zamanda yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz. Yangının ilerleme yönünde şerit açma çalışmalarımız devam ediyor. Rüzgar da lehimize doğru esiyor. Bulunduğumuz noktadan daha ileriye doğru geçmesini engellemeye çalışıyoruz."



Yangının Kütahya dahil 500 hektarlık bir alanda etkili olduğuna değinen Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Alanı tespit etmek şu an için çok kolay değil çünkü dumanla kaplı ve yer yer yanmamış kısımlar var. Her tarafı kül ederek geçmiş değil. Genel itibarıyla etkili olduğu alan 500 hektarın üzerinde diyebilirim. Ama ne kadar orman alanının zarar gördüğünü ancak yangın söndüğünde tespit edebiliriz."



Karacabey, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ancak araştırmaların sürdüğünü bildirdi.



Yangının, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Mezitler Mahallesi'ne doğru ilerlemesini şimdilik öngörmediklerini dile getiren Karacabey, "Özellikle ilerleme yönü o yöne doğruydu. Şu anda biz ilerleme yönünde tedbir almış durumdayız. Öncelikle hedefimiz ilerlemesini durdurmak sonra söndürmek. Ayrıca yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum da yok." ifadelerini kullandı.