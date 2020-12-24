Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangın sayısı son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 35 artış göstermiştir"
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Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yangın sayısı son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 35 artış göstermiştir"

24.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:06
Orman Genel Müdürü Karacabey:

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2020 yılında çıkan yangın sayısının son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 35 oranında artış gösterdiğini belirterek, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı ile insansız hava ve kara unsurlarının geliştirilerek yanan alanların azaltılması...

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2020 yılında çıkan yangın sayısının son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 35 oranında artış gösterdiğini belirterek, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı ile insansız hava ve kara unsurlarının geliştirilerek yanan alanların azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesini amaçladıklarını söyledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bulunduğu video konferans yöntemi le gerçekleştirilen 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Karacabey, "Dünyada ve ülkemizde tabiatı tehdit eden en önemli ve aslında önlenebilir en büyük tehditlerden bir tanesi hiç şüphesiz orman yangınıdır. Son yıllarda küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte orman yangınları sonucunda yanan alan miktarında oldukça fazla artış olduğu gözlemlenmektedir. 2020 yılında çıkan yangın sayısı son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 35 oranında artış göstermiştir" dedi.

Çalıştayda orman yangınları konusunda yaşanan problemlerin çözüm önerilerini değerlendireceklerini belirten Karacabey, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda düzenlediğimiz ve iki gün sürecek olan Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar adını verdiğimiz çalıştayda, ülkemizde orman yangınlarıyla mücadelede yeni fikirlerin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Çalıştay sonucundan merkez ve taşra birimlerimizin orman yangınları konusunda yaşadıkları temel problemlerle ve bu problemin ortaya konmasının ardından da akademisyenlerimizin de katılımıyla beraber bu problemlerin çözüm önerilerini de birlikte değerlendireceğiz."

"Orman Genel Müdürlüğü olarak ormanlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak bizim asli vazifemizdir"

Çalıştayın yanan alanların azalmasında önemli rol oynayacağını kaydeden Karacabey, "Çalıştay neticesinde insansız hava ve kara unsurlarının geliştirilerek, yanan alanların azaltılması sağlanırken aynı zamanda maliyetlerinin düşürülmesini de öngörmekteyiz. Orman Genel Müdürlüğü olarak ormanlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak bizim asli vazifemizdir. Bu sebeple ormanlarımızı korumayı ve özellikle orman yangınlarıyla mücadeleyi tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte dünya çapında büyük bir başarıyla gerçekleştiriyoruz. Adeta kendimizle yarışırcasına bu başarılarımızı en üst seviyelere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarda emeği geçenlere şükranlarını sunan Karacabey, "Bugün başlayan ve 2 gün devam edecek olan Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşım Çalıştayımızın ormancılığımız için hayırlı neticelere vesile olmasını, orman yangınlarıyla mücadelemize güç katmasını diliyor, sayın bakanımız başta olmak üzere çalışmalarda emeği geçen, katkı sağlayan ve bu organizasyonu tertip eden mesai arkadaşlarımın hepsine teşekkürlerimi sunuyor, programımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. - ANKARA

Orman Genel Müdürü Karacabey: 'Yangın sayısı son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 35 artış göstermiştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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