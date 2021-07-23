Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de incelemelerde bulundu
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Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de incelemelerde bulundu

Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Mersin'deki orman işletme müdürlüklerini ziyaret etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Mersin'deki orman işletme müdürlüklerini ziyaret etti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bekir Karacabey, Erdemli, Gülnar, Anamur, Mut, Silifke ve Tarsus orman işletme müdürlüklerinde incelemede bulundu.

Karacabey, ziyaretlerinde personelin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey, Orman Genel Müdürlüğünün her biriminin çok değerli olduğunu belirtti.

Personelin yangın konusunda özverili çalışmalarda bulunduğunu bildiren Karacabey, yangınsız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de incelemelerde bulundu
Orman Genel Müdürü Karacabey, Mersin'de incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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