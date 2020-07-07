Orman Genel Müdürü Karacabey'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orman Genel Müdürü Karacabey'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'deki orman yangının bu yıl içerisinde insanlı ve insansız hava araçlarını kullanılarak söndürülen ilk yangın olduğunu bildirdi.

Orman Genel Müdürü Karacabey'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması
07.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:45

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'deki orman yangının bu yıl içerisinde insanlı ve insansız hava araçlarını kullanılarak söndürülen ilk yangın olduğunu bildirdi.

Karacabey, yazılı açıklamasında, dün Çanakkale'deki Gelibolu Yarımadası Pazarlı köyü civarında çıkan yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yangının 500 kişilik personel ve teknik donanımla 19 saat süren söndürme çalışmalarıyla sabah kontrol atına alındığını bildiren Karacabey, "Yangına 2 idari helikopter, 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 118 arazöz, 15 dozer, 43 teknik personel, 472 yangın söndürme ekibi, 20 belediye itfaiyesi ve 5 de farklı kurumlara ait iş makineleri ile müdahalede bulunuldu. Dün karanlık çökene kadar çalışan helikopter ve amfibik uçaklarımız, bugün daha güneş doğmadan 05.15 sularında yeniden söndürme çalışmalarına dahil oldu. İnsanlı ve insansız hava araçlarının kullanıldığı 2020 yılı içerisindeki ilk yangın olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karacabey, ilk belirlemelere göre yangında 450 hektarlık alanın zarar gördüğünü, yangının herhangi bir yerleşim yerine ulaşmamasının ve can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara davet

Orman içindeki yaban hayatının da etkilendiğini tahmin ettiklerine ve yer yer bazı tarım alanlarında da hasar oluştuğunun görüldüğüne işaret eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak orman köylülerimizin tarımsal faaliyetlerine devam edebilmesi için gereken destekler verilecek. Yangın tamamen söndürüldükten ve soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra hasar tespit çalışmaları yapılarak, kamuoyu ile paylaşılacak. Biz her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Vatandaşlarımızı sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu Politika
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 3. Sayfa
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği Güncel
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış 3. Sayfa
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Zeki Müren Hülya Avşar Coşkun Sabah
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Gökhan Töre Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Orman Genel Müdürü Karacabey'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 16:48:47. #1.15#
title