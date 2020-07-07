Orman Genel Müdürü Karacabey'den Gelibolu'daki yangına ilişkin açıklama Açıklaması Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'deki orman yangının bu yıl içerisinde insanlı ve insansız hava araçlarını kullanılarak söndürülen ilk yangın olduğunu bildirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'deki orman yangının bu yıl içerisinde insanlı ve insansız hava araçlarını kullanılarak söndürülen ilk yangın olduğunu bildirdi.

Karacabey, yazılı açıklamasında, dün Çanakkale'deki Gelibolu Yarımadası Pazarlı köyü civarında çıkan yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yangının 500 kişilik personel ve teknik donanımla 19 saat süren söndürme çalışmalarıyla sabah kontrol atına alındığını bildiren Karacabey, "Yangına 2 idari helikopter, 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 118 arazöz, 15 dozer, 43 teknik personel, 472 yangın söndürme ekibi, 20 belediye itfaiyesi ve 5 de farklı kurumlara ait iş makineleri ile müdahalede bulunuldu. Dün karanlık çökene kadar çalışan helikopter ve amfibik uçaklarımız, bugün daha güneş doğmadan 05.15 sularında yeniden söndürme çalışmalarına dahil oldu. İnsanlı ve insansız hava araçlarının kullanıldığı 2020 yılı içerisindeki ilk yangın olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karacabey, ilk belirlemelere göre yangında 450 hektarlık alanın zarar gördüğünü, yangının herhangi bir yerleşim yerine ulaşmamasının ve can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara davet

Orman içindeki yaban hayatının da etkilendiğini tahmin ettiklerine ve yer yer bazı tarım alanlarında da hasar oluştuğunun görüldüğüne işaret eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak orman köylülerimizin tarımsal faaliyetlerine devam edebilmesi için gereken destekler verilecek. Yangın tamamen söndürüldükten ve soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra hasar tespit çalışmaları yapılarak, kamuoyu ile paylaşılacak. Biz her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Vatandaşlarımızı sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA