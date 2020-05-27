Orman Genel Müdürü Karacabey: 19 ekoturizm güzergahı için çalışıyoruz
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Orman Genel Müdürü Karacabey: 19 ekoturizm güzergahı için çalışıyoruz

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Vatandaşlarımıza konaklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfedebilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet eşsiz ekoturizm güzergahı ve toplamda 350 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmak için...

Orman Genel Müdürü Karacabey: 19 ekoturizm güzergahı için çalışıyoruz
27.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:02

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Vatandaşlarımıza konaklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfedebilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet eşsiz ekoturizm güzergahı ve toplamda 350 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, pek çok sektörü etkileyen pandemi sürecinin tüm dünyada turizm alışkanlıklarını da değiştireceğinin öngörüldüğünü belirtti. Normalleşme sürecinin kendini hissettirmesiyle eve kapananların tatil planlarına başladığı şu günlerde ekoturizmin daha çok ilgi göreceğini kaydeden Karacabey, "Doğaya duyarlı bir seyahat olarak nitelendirdiğimiz ekoturizm, son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve doğal kaynakları koruma bilincinin artmasıyla tüm dünyada ve ülkemizde ilgi görüyor. Pandemiden dolayı yaşadığımız izolasyon süreci önümüzdeki dönemde ekoturizmi daha da büyütecek. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olarak vatandaşlarımıza konaklayabilecekleri, yürüyüş yapıp, bisiklet sürebilecekleri, çocukları ile doğayı keşfedebilecekleri tüm Türkiye genelinde 19 adet eşsiz ekoturizm güzergahı ve toplamda 350 km'lik yürüyüş ve bisiklet parkuru kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

OGM olarak 2011 yılından bu yana ekoturizme odaklandıklarından bahseden Karacabey, ekoturizm fonksiyonu belirlenmiş orman alanlarının nasıl yönetileceğini, ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı, orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayan ve Türkiye'nin tümünü kapsayacak 'Ekoturizm Eylem Planı' hazırlandığını kaydetti. Karacabey ayrıca, 2024 sonuna kadar bu plan kapsamında 81 ilde 110 planla 2 bin 500 kilometrelik bir ekoturizm alanının Türkiye'ye kazandırılacağının altını çizdi.17 İLDE 19 ADET EKOTURİZM ROTASIİstanbul'dan Kahramanmaraş'a kadar 17 ilde 19 adet ekoturizm rotası hazırlandığını kaydeden Karacabey, "Ormanlar; odunundan, bitkilerinden ve hayvanlarından faydalandığımız bir kaynak olmanın yanında, insan ruhuna, psikolojisine de hizmet eder konuma geldi. Halkımız son iki aydan fazla süredir evlerinde kalarak büyük özveri gösteriyor. Doğaya aşık bir insan için evde durmak zor gelebilir. Biliyoruz ki ormanda yürümeyi, koşmayı çok özledi vatandaşlarımız. Biraz daha sabır diyoruz. Bu zor günler geçtiğinde ve normalleşme süreçleri ile birlikte bu yaz halkımızı, kuş seslerinin yaprak sesine karıştığı, uçsuz bucaksız ormanlarımıza bekliyoruz" diye konuştu. Karacabey, Türkiye genelinde; Sakarya, Bursa, Adana, Zonguldak, Konya, İzmir, Eskişehir, Muğla, İstanbul, Amasya, Antalya, Kütahya ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlükleri'nde toplam 19 adet ekoturizm yönetim planlarının hazır bulunduğu belirterek, şunları kaydetti:  

"İzmir'in Anadolu'ya açılan kapısı Kemalpaşa'da, Nazarköy Ekoturizm Alanı 25 km'lik yürüyüş ve bisiklet parkuruna sahip. İzmirliler 3 bin yıllık Hitit anıtını ziyaret ederek ormanı keşfe çıkabiliyor. Dünya'da sadece Köyceğiz Gölü çevresinde orman oluşturabilen Anadolu sığla ağacı 65 milyon yıldır burada ve 16 km'lik yürüyüş ve bisiklet parkurunu içeren Kavakarası ekoturizm alanının içinde yer alıyor. Yine Köyceğiz'de Çandır Ekoturizm Alanı'nda 35 km'lik parkurda Kaunos Antik Kenti'ni, Köyceğiz gölünü ve Dalyanı seyredecek orman köylüsü ve bal ormanları ile tanışma imkanı bulacak. Adana'nın Aladağ ilçesi Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı 19 km'lik parkuru ile ormanda yürümeyi, koşmayı özleyen vatandaşları bekliyor." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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