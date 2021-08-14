Orman Genel Müdürlüğü: "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız"

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.