Orman Genel Müdürlüğü: "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız"
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Orman Genel Müdürlüğü: "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız"

Orman Genel Müdürlüğü: 'Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağı ile ilgili yayınladığı mesajda "Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter'daki hesabından Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale için Adana'dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu Türk ve Rus 8 mürettebat hayatını kaybetmiştir. Sizi hep kahramanca mücadelenizle hatırlayacağız" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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