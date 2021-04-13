Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı kıyafetleri Uşak Üniversitesi'nden
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Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı kıyafetleri Uşak Üniversitesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı kıyafetleri Uşak Üniversitesi'nden

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının kıyafet tasarımları ve şartnamesi tamamladı.

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Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının kıyafet tasarımları ve şartnamesi tamamladı. Kıyafetlerin tasarım ve teknik özellikleri yapılan toplantıda incelendi.

Toplantıda, Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelen DTS Tasarım Merkezi, tasarımlar hakkındaki son değerlendirmeleri gerçekleştirdi.

10 bin personel kullanacak

Önümüzdeki günlerde Orman Genel Müdürlüğü ile çalışmalara hızla devam edileceğini belirten DTS Tasarım Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şefik Baran Tarhan, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi birimine bağlı yaklaşık 10 bin personelin, tasarlanan yeni kıyafetleri kullanacağını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilisi Kamuran Birinci ise yapılan çalışmadan son derece memnun olduklarını, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım merkezi ile işbirliğine devam edilerek, diğer birimler için de çalışmak istediklerini söyledi.

Rektör Savaş: "İşbirliği içinde olduğumuz Kamu Kurumlarına bize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, DTS Tasarım Merkezi'nin, Orman Genel Müdürlüğünün çalışma koşullarına uygun fonksiyonel tasarımlar yaparak sahada personelin konforunun sağlayacak kıyafetler hazırlayacağını belirtti. Protokol imzalanarak çalışmalara hızla devam edileceğini belirten Prof. Dr. Savaş, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapılan işbirliği sonucu önce 112 Acil Sağlık çalışanlarımızın kıyafetlerinin tasarlandığını ve yapılan işin başarısının ardından, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin kıyafetlerinin de tasarlanmaya başlandığını aktardı. Rektör Savaş "Tasarımlarımız beğeniliyor ve Kamu Kurumlarımız bizimle çalışmak istiyorlar. Bu başarıdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Sırada PTT personelimiz var. İki yıl gibi kısa bir sürede DTS Tasarım Merkezimiz başarılı çalışmalarıyla adından söz ettirdi, ettirmeye devam edecek. Çünkü biz tasarım konusunda iddialıyız. En iyi işlere imza atıyoruz. Bir kez daha DTS Tasarım Merkezimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. İşbirliği içinde olduğumuz Kamu Kurumlarına da bize olan güvenlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."dedi. - UŞAK

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı kıyafetleri Uşak Üniversitesi'nden
Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı kıyafetleri Uşak Üniversitesi'nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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