Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı
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Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşımda "Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma" ifadelerine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın açıklama kısmında "Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma. Lütfen destek ol, bu çağrı daha fazla insana ulaşsın" ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

(İHA)

Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı
Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı
Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı
Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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