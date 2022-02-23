Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da 900 fidan dikildi

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince 900 fidan dikildi.

Sera atıkları ve inşaat molozlarının döküldüğü alanda ekipler tarafından dikim gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1,2 hektar alanda fıstık çamı, harnup, biberiye, dut ve manolya türlerinden 900 fidanı toprakla buluşturduk. Fidanlar dikerek her yeri güzelleştirebileceğimize inanıyoruz." ifadesine yer verildi.