Orman Genel Müdürlüğü: "Bugün çıkan 8 orman yangınının 7'sini kontrol altına aldık"

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınından 7'sinin kontrol altına alındığı duyuruldu.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınından 7'sinin kontrol altına alındığı duyuruldu.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanlarımız ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Bugün çıkan 8 orman yangınının 7'sini kontrol altına aldık. Davranışlarını değiştirerek, daha çok dikkat ederek olası bir orman yangınının önüne geçebilirsin." ifadelerine yer verildi.

3 Eylül itibariyle Balıkesir, Muğla; Milas ve Bodrum, Denizli, Adana, Diyarbakır ve Bingöl'de meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Şırnak Merkez'de çıkan orman yangınının devam ettiği aktarıldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı