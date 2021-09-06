Orman Genel Müdürlüğü: "Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık"
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Orman Genel Müdürlüğü: "Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık"

Orman Genel Müdürlüğü: 'Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Orman yangınlarını önlemek yüzde 90 sizin elinizde. Orman yangınları yüzde 90 insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Dikkatli ol, yangını önle sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık" ifadelerine yer verildi.

Yapılan paylaşıma göre İzmir Torbalı, Hatay Ballıöz ve Habibinaccar, Manisa Gölmarmara ve Kırkağaç, Edirne Keşan'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alınırken, Bitlis Mutki'de yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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