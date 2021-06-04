Orman Genel Müdürlüğü, 7 ilde işletme ve 2 ilde fidanlık müdürlükleri kuracak

Orman Genel Müdürlüğü, Adana, Amasya, Bolu, Denizli, İzmir, Konya ve Mersin'de orman işletme müdürlükleri, Çanakkale ve Kastamonu'da orman fidanlık müdürlükleri kuracak.

Orman Genel Müdürlüğü, Adana, Amasya, Bolu, Denizli, İzmir, Konya ve Mersin'de orman işletme müdürlükleri, Çanakkale ve Kastamonu'da orman fidanlık müdürlükleri kuracak.

Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında Adana, Amasya, Bolu, Denizli, İzmir, Konya ve Mersin'de orman işletme müdürlükleri, Çanakkale ve Kastamonu'da orman fidanlık müdürlüklerinin kurulmasına karar verildi.

Kararla Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünün de Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal