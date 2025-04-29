Orman Genel Müdürlüğü'nün 3477 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday şimdi gözlerini sonuçlara çevirdi. Personel alımı sürecine ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip eden adaylar, "Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, OGM sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, OGM personel alımı sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler ve açıklamalar haberimizde…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 3477 sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları 28 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Başvurularını başarıyla yapan binlerce aday, şimdi büyük bir heyecanla OGM 3477 personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları

Orman Genel Müdürlüğü'nden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 3477 personel alımı sonuçlarının Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, yerleştirme bilgilerine kolayca ulaşabilecekler.