Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü
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Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü

Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesi Oylat bölgesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait orman emvali deposunda meydana gelen kazada cipin altında kalan işçi Samet Alper (28) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Oylat bölgesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait orman emvali deposunda meydana gelen kazada cipin altında kalan işçi Samet Alper (28) hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Oylat Kaplıcaları bölgesinde bulunan Orman emvali deposunda meydana geldi. Şahin Y. (35) yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait cipin bir anda frenleri boşaldı. Yokuş aşağı hızlanan araç, depo alanındaki masada oturan orman işçisi Samet Alper'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalan genç işçi ağır yaralandı. Olayı fark eden işçiler, iş makinesiyle cipi kaldırarak yaralıyı kurtardı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ezilmeler meydana gelen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü
Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü
Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü
Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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