Orman denetimleri üst safhada
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Orman denetimleri üst safhada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orman denetimleri üst safhada Ülkenin yüreğini yakan orman yangınlarından sonra Tekirdağ'da orman denetimleri sıklaştırıldı.

Orman denetimleri üst safhada

TEKİRDAĞ - Ülkenin yüreğini yakan orman yangınlarından sonra Tekirdağ'da orman denetimleri sıklaştırıldı.

Ülkenin yüreğini yakan orman yangınlarının ardından Tekirdağ'da ormanda denetimler artırıldı. Valilik tarafından alınan karar ile ormana girişilerin yasak olmasının yanı sıra Tekirdağ İl Jandarma ekiplerince de ormanda hem havadan hem de karadan denetimler yapılıyor. Jandarma ekipleri, olası bir olumsuzluğa karşı ormanları 7/24 esasına göre korumaya devam ediyor. Denetimlerde motosikletli ekipler ve drone de destek veriyor.

Orman denetimleri üst safhada
Orman denetimleri üst safhada
Orman denetimleri üst safhada
Orman denetimleri üst safhada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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