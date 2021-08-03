"Orman dede"den yanan ormanlar için "seferberlik" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Orman dede"den yanan ormanlar için "seferberlik" çağrısı

'Orman dede'den yanan ormanlar için 'seferberlik' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'da kıraç arazide yüz binlerce fidan yetiştiren 85 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, orman yangınlarını üzüntüyle izliyor.

Samsun'da kıraç arazide yüz binlerce fidan yetiştiren 85 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, orman yangınlarını üzüntüyle izliyor.

Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde 1996 yılında satın aldığı yaklaşık 10 dönümlük arazisinde fidan yetiştirmeye başlayan, arazisinin bir kısmına ise 1999 yılında "Anneler Ormanı" kuran Öztürk, bugüne kadar yetiştirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiği yüz binlerce fidan nedeniyle çevresinde "Orman dede" olarak anılıyor.

Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla arazisini "Atatürk Botanik Orman Parkı" adıyla halkın kullanımına açan Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen, ağaçlardan ve doğadan kopmadan fidan yetiştirmeyi sürdürüyor.

Türkiye'deki orman yangınları karşısında büyük üzüntü yaşayan Öztürk, AA muhabirine, Bulgaristan'ın Rodop Dağları eteğindeki bir Türk köyünde dünyaya geldiğini ve 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye göç ettiğini anlattı.

İngilizce öğretmeni olarak 1982'ye kadar görev yaptığını ve daha sonra kendisini ağaçlara adadığını ifade eden Öztürk, doğduğu köyün ormanlarla kaplı olduğunu, ağaç sevgisinin çocukken başladığını aktardı.

Öztürk, arazisinde yetiştirdiği yaklaşık 400 bin fidanın büyük kısmını Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki ağaçlandırma çalışmaları için bağışladığını, küçük bir alanın bile ağaçlandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Hüngür hüngür ağlayasım geliyor"

Türkiye'deki orman yangınlarının vatanını seven her vatandaş gibi kendisini de derinden etkilediğini vurgulayan Öztürk, duygularını şöyle dile getirdi:

"Büyük bir felaket. Zaman zaman hüngür hüngür ağlayasım geliyor. O kadar duyguluyum. O kadar emek… Ormanla topraklarımız da yok oluyor. Ormanlar toprağın en değerli varlığı. Ormanlar gidince topraklarımız çıplak kalıyor. Cennet gibi vatanımız için çok üzülüyorum. Benim burada yaptığım orman bir teselli bile olamıyor. Yıllarca yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz ağaçlar bir anda kül oluyor. Üzülüyorum kahroluyorum."

Yanan ormanları yerine getirmek için seferberlik yapılması gerektiğini kaydeden Öztürk, "İnsanlar bundan çok ders çıkarmalı. Toprağımıza, vatanımızın varlığına sahip çıkmak için bu bize kamçı olmalı. Yanan ormanları, topraklarını yerine getirmek için bütün gücümüzde 7'den 70'e seferberlik ile çalışmalıyız."? diye konuştu.

??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu
1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Metin Oktay Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Orman dede"den yanan ormanlar için "seferberlik" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:25:22. #1.14#

title