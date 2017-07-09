Orman'dan Talisca'ya Maaş Resti!

Fikret Orman'dan; ManU'nun ilgisini kullanıp maaşına zam isteyen ve hala İstanbul'a gelmeyen Talisca'ya gözdağı... Beşiktaş'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz'da başlamasına rağmen hala İstanbul'a gelmedi.



Başkan Fikret Orman ise Manchester United'ın kendisine olan ilgisini kullanıp, maaşına zam isteyen Brezilyalı yıldıza, menajer Jorge Mendes aracılığı ile ültimatom gibi bir mesaj yolladı.



Orman'ın, "Önce gelsin, idmanlara çıksın. Sonrasını biz takdir ederiz. Ancak bu şekilde devam ederse maaşını bir kuruş bile artırmam" dediği öğrenildi.



Beşiktaş yönetiminin, bu çağrıya olumlu cevap verip, İstanbul'a dönmesi halinde Talisca ile masaya oturarak 1.5 milyon Euro olan maaşını 2.2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.



Kaynak: Sabah