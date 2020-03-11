Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar - Haber
Güncel

Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar

Uşak'ta yaşayan İsmail Çevirgen ve 2 kardeşi yurt dışında gördükleri ormanlık çöplerinden yapılan dekoratif süs ürünlerini Türkiye'ye getirerek, burada kurdukları tesiste yaptıkları üretimle dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar

Uşak'ta yaşayan İsmail Çevirgen ve 2 kardeşi yurt dışında gördükleri ormanlık çöplerinden yapılan dekoratif süs ürünlerini Türkiye'ye getirerek, burada kurdukları tesiste yaptıkları üretimle dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor. Tesislerinde onlarca kişiye istihdam sağlayan girişimci kardeşler, pazarlarını genişletmeyi hedefliyor.


İşletme sahiplerinden İsmail Çevirgen, ağabeyinin Almanya'da yaşadığı dönemde çalıştığı firmada gördüğü dekoratif süs ürünlerinin bir örneğini Türkiye'ye getirmesi sonucu 2 kardeşiyle beraber işletme kurmaya karar verdi. Bu sayede ormandan topladıkları kozalak, ağaç kabukları ve çeşitli ürünleri kurdukları tesiste işleyerek süs eşyası haline getiren girişimci kardeşler haftada yaklaşık 1 tır, yılda ise yaklaşık 90 tır ürünü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok dünya ülkesine ihraç ediyor. Günlük 2 bine yakın ürün çıkartılan işletmede tasarımsal özel ürünler ile müşterilerin talepleri doğrudan karşılanabiliyor. Girişimci kardeşler onlarca kişiye sağladıkları istihdamın yanı sıra hedeflerinin pazarlarını genişletmek olduğunu ifade etti.


"Bu işi biz de yaparız"


Uzun yıllar önce başladıkları iş ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getiren İsmail Çevirgen süs ürünlerine çoğunlukla Avrupa ülkelerinin talep gösterdiğini dile getirdi.


Çevirgen sözlerinin devamında şunları anlattı: "3 kardeşiz, bu işe üçümüz beraber başladık. Bu işi bilenler ve yapanları araştırarak başladık. En büyük kardeşim Almanya'ya gitti. Orada çiçekçilik işine başlayınca gördüğü birkaç ürüne baktı ve 'bu iş bizde de olur' dedi. Bir dalı koparıp geldi. Biz de o dala bakarak Yalova civarlarına gittik. Biraz araştırınca olacağını düşündük ve böylelikle başladık. Bir süre ürünü kendimiz tedarik ettik, sonra da insanlar bizi tanıyarak talep gösterdi."


"Ürünlerin yüzde 80'i ihraç ediliyor"


Ürün çeşitliliğinin fazlalığına değinen Çevirgen, talebi karşılayabilmek adına iş temposunun yoğun olduğunu ifade ederek, "Toplam ürün çeşidini sayarsak 2 bin ile 3 bin çeşit ürünümüz var. Haftada yaklaşık 1 tır üretim yapıyoruz. Ağırlıklı Avrupa ülkelerinden Almanya, Hollanda, Belçika, yer yer İngiltere, Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Yıl sonuna kadar toplamda 70 ile 90 tır arasında ihracımız oluyor. Bunların yüzde 80'i Avrupa ülkelerine gönderiliyor" dedi.


Çevirgen kadınların estetik bakış açılarının kuvvetli olmasından dolayı kadın istihdamına önem verdiklerini kaydederek, "Yaklaşık 200 kadın, 50 erkek çalışıyor. Dağdan, köyden, üretici ve tedarikçi olarak bizim üretimimize destek olan personellerimiz var. Bu şekilde çalışmamız var, hepsi el emeği olduğu için biraz zor ve meşakkatli iş oluyor" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Haber
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
Almanya Başbakanı Merkel, darbeci Hafter ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ünal Karaman Malcolm Thomas Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 13:57:18. #1.14#