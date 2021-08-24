Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI
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Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris'in 7 kırsal mahallesinde 9 gün sonunda söndürülen orman yangınlarında yaşananları, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından paylaşılan videoda anlattı.

MUĞLA Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris'in 7 kırsal mahallesinde 9 gün sonunda söndürülen orman yangınlarında yaşananları, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından paylaşılan videoda anlattı. 20 arkadaşıyla yangının ortasında kaldıklarını belirten Yaprak, helikopterin birkaç sorti yapmasıyla bölgeden çıkabildiklerini ifade etti.

Marmaris'in İçmeler kara yolundaki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlarda kozalakların patlayıp fırlamasıyla da büyüdü. Yangın, havadan ve karadan gece-gündüz yapılan çalışmalarla 9'uncu günde söndürüldü.

'VATAN AŞKI, ORMAN SEVGİSİ'

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, OGM'nin sosyal medya hesabından o dönem yaşanan zorlukları ve ölümden döndüklerini anlattı. Söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin yanma tehlikesi atlattığını belirten Yaprak, "Arabada 1-2 saat gibi dinlenmeye çalıştık. Nasıl dayanabiliyoruz? Vatan aşkı, orman sevgisi, millet aşkı diyelim. Yoksa bir insanın normalde dayanma şansı yok. Aynı anda birden fazla ciddi yangın çıktı. 7 cepheden mücadele etmek durumunda kaldık. Yangının ortasında kaldık. Yangın çığırından çıkmıştı. Önünde hiçbir şeyin durmasının mümkünatı yoktu. Son çaremiz karşı ateş vermekti. Bunu yapmaya da gerçekten çekindik. Ekibimle cesaretimizi toplayıp karşı ateş uygulaması yaptık ancak ateş bizi arkamızdan çevirdi. Bir meydanda hep beraber toplandık. O sırada hava araçlarını yöneten arkadaşlara konum bilgisi attım. 'Buradayız, çevremiz bu şekilde' diye kısa bir video yolladım. 'Hakkınızı helal edin' dedim. Onlar sağ olsunlar, helikopteri hemen yönlendirdiler. Birkaç sortiyle 20 arkadaşımızı oradan çıkardılar."

Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI
Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI
Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI
Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI
Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI
Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI
Son dakika haberleri | ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ, MARMARİS YANGININDA ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ ANLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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