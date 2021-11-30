Orman Bölge Müdürü Hasan KESKİN'den İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a veda ziyareti Orman Bölge Müdürü Hasan KESKİN görev değişimi nedeniyle İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret etti. Ziyarette Orman Bölge Müdürü Hasan KESKİN İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a görev yaptığı süre içerisinde kendisine ve kuruma gösterdikleri yardım ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan YILMAZ'da ziyarette; " Görev süresi boyunca Müdürümüzle uyumlu ve verimli çalışmalar yaptık yeni dönemde kendisine başarılar dilerim. " İfadelerini kullandı.

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