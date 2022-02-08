Orman Bölge Müdürü Dündar, Emet Orman İşletme Müdürlüğü'nde

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Emet Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personel ile toplantı gerçekleştirdi.

Tüm personelin katıldığı ve Emet Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıda, Bölge Müdürü Birol Dündar, kendini tanıttı ve çalışma prensipleri hakkında bilgiler verdi. Hedef birliği sağlamanın ve ekip ruhunun önemi üzerinde duran Bölge Müdürü Dündar, personel ile sohbet ederek, sorunlarını, isteklerini dinledi ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Daha sonra Emet Orman İşletme Müdürlüğüne geçen Bölge Müdürü Dündar, burada Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Emet Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, İşletme Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şefleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda uzun ve kısa vadeli olarak yapılacak çalışmalar belirlendi ve tüm birimlerin başarı için el birliği ile çalışmasının önemi üzerinde duruldu. Görüş ve düşünceleri de alan Müdür Birol Dündar, tüm ekibe başarılar diledi. - KÜTAHYA