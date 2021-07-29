ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ DERİNCE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA İZMİR'DE ORMAN YANGINLARI YÜZDE 40 ARTTI

İZMİR'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte, özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlara karşı mücadelenin devam ettiğini dile getiren İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de geçen seneye göre çıkan yangın sayısı yüzde 40 oranında daha fazla dedi.

İZMİR'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte, özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlara karşı mücadelenin devam ettiğini dile getiren İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de geçen seneye göre çıkan yangın sayısı yüzde 40 oranında daha fazla dedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte son günlerde tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir ve çevresinde de orman yangınlarında artış gözlendi. Orman yangınlarında etkin ve hızlı müdahalenin önemini vurgulayan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, geçen seneye kıyasla bu yıl adet olarak daha fazla yangın çıktığını belirterek, Geçen seneye göre çıkan yangın sayısı yüzde 40 oranında daha fazla. Pandeminin etkisiyle vatandaşımız evlerinde kapalı kaldı. Normalleşme sürecinde ise insanlar kendilerini dışarı attı. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu yangınlarımız oldu. Geçen sene temmuz ayında 100 yangımız varken, bu sene temmuz ayında 139 yangımız var. Bu sene geçen seneye göre yangın adetimiz daha fazla. Geçen sene yangına müdahale süremiz 12 dakikaydı. Bu yıl hedefimiz 10 dakikada yangına müdahale edebilmek. Bu sene yangına müdahale süremiz ortalama 8 ile 10 dakika arasında değişiyor. 10 dakika hedefimizi tutturduk diyebiliriz ifadelerini kullandı.

'ORMANLARIMIZI 7 GÜN 24 SAAT GÖZETLİYORUZ'

Yangınlarla ilgili olarak sezon başında tedbir aldıklarını dile getiren Zafer Derince, insansız hava araçlarıyla (İHA) da ormanların gözetlendiğini vurguladı. Sıkıntılı noktalarda ilk müdahale araçlarının ve devriye ekiplerinin hareket halinde olduğunu belirten Derince, 5 tane su atar, helikopterimiz, amfibi uçak, yönetim helikopterimiz, 96 arazöz, 27 su tankeri, 40'a yakın ilk müdahale aracımızı hazır hale getiriyoruz. En önemlisi yangını görmek. Erken gördüğünüzde erken müdahale edebilirsiniz. Bunun için geçen seneden itibaren Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile İHA'lardan yararlanmaya başladık ve çok faydalı oldu. 66 tane yangın gözetleme kulesi, 30 termal kamera var. Ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetliyoruz. Hedefimiz; yangını erken gördüğümüz anda 8 -10 dakika içinde gerek havadan gerek yerden müdahale edebilmek. Ekiplerimiz buna göre konuşlandırılıyor, ihbar alınır alınmaz hemen müdahale ediliyor. Elimizden geldiği kadar hızlı müdahale ederek yangınların büyümesini önlüyoruz açıklamasında bulundu.

'ERKEN MÜDAHALE ETMESEK İZMİR'İN AKCİĞERLERİ YOK OLABİLİRDİ'

Geçtiğimiz günlerde Buca ilçesi ve Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangınlara alınan tedbirler sayesinde çok kısa sürede ulaştıklarını anlatan Derince, İzmir özelinde konuşacak olursak, çok kritik yangınlara 5-6 dakika içerisinde müdahale ettik. Eğer daha geç kalsaydık İzmir'in akciğerleri Buca'da ve Yamanlar'da çıkan yangınlar nedeniyle yok olabilirdi. Yamanlar'daki yangına 4 dakika içerisinde müdahale ettik, Buca'daki yangına da 5 dakika içerisinde müdahale ettik. Eğer müdahale etmeseydik Yamanlar Dağı'nın İzmir'e bakan yüzü tamamen yanabilirdi. Buca'daki yeşil doku tamamen yanabilirdi. Hava aşırı sıcak ve rüzgar var. Bu şekilde müdahalemiz güçleşirdi. Yangının büyüme ihtimali yüksekti. Yangın söndürmede en önemli husus erken ve etkin müdahale dedi.

'LÜTFEN HALKIMIZ BU ALGIDAN KURTULSUN'

Yangınla mücadelede önleme, söndürme ve yanan alanların ağaçlandırılması olmak üzere 3 önemli strateji olduğunu ifade eden Derince, Kamuoyunda yanan orman alanları ranta açılıyor otel ve tatil köyü yapılıyor şeklinde çok yanlış bir algı var. Yanan orman alanlarının 1 santimetre karesi dahil hiç kimseye kesinlikle verilmiyor; otel yapılmıyor ve hiçbir örneği yok. Zaten turizm yatırımı yapılacaksa yanmasına gerek yok. Lütfen halkımız bu algıdan kurtulsun. Herhangi bir yer açmak için orman yakılması söz konusu değildir. Böyle bir amaçla yakan insanlar da hiçbir sonuç elde edemezler dedi. Orman yangınları açısından çok kritik zamanlarda olduğumuzu hatırlatan Derince vatandaşları uyarıp, Vatandaşlarımız pikniklerini mutlaka piknik için ayrılmış alanlarda yapmalılar. İzmir'de 73 tane piknik alanımız var. Ormanlarda kesinlikle ateşli piknik yapmasınlar. İzmarit, çöp, yanıcı madde gibi orman yangınına sebebiyet verebilecek maddeleri gelişi güzel atmasınlar ve bağ, bahçe temizliklerini bu sezonda yakarak yapmasınlar diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı