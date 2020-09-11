Orman Bölge Müdürü Beyazlı'dan Ulus'ta inceleme Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Ulus ilçe Orman İşletme Müdürlüğündeki orman bakımı ve üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Ulus ilçe Orman İşletme Müdürlüğündeki orman bakımı ve üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Beyazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Ardıç Orman İşletme Şefliği 30 numaralı tensil bölmesi ile 25 numaralı bakım bölmesinde yapılan üretim çalışmalarının kontrollerini yaptıklarını belirtti.

İncelemelerinde işçilere dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılar yaptıklarını kaydeden Beyazlı, "Kumluca ve Sökü Şefliklerine de gidilerek yapılan orman bakımı ve üretim çalışmaları ile ilgili kontroller yaptık. Ayrıca Herkeme ve Kumluca Orman Dışı Satış Depolarında çalışmaları yerinde inceledik." diye konuştu.

Kaynak: AA