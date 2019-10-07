Orman Bölge Müdürü Bal'dan Vali Meral'e ziyaret

07.10.2019 14:14

12 Eylül 2019 tarihi itibariyle Konya Orman Bölge Müdürlüğü görevine başlayan Cafer Bal ve Karaman Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Bölge Müdürü Cafer Bal ile bir süre sohbet eden Vali Fahri Meral, Konya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanmasından dolayı Cafer Bal'ı tebrik ederek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bölge Müdürü Bal ise gerçekleşen kabulden dolayı Vali Meral'e teşekkür ederek Karaman ile ilgili devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA