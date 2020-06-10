Orman Bölge Müdürlüğü yangınlara hazır
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Orman Bölge Müdürlüğü yangınlara hazır

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personele, yangına müdahale bilgi ve becerilerini artırmak, yangınlarda can güvenliğini korumak amacıyla kişisel koruyucu donanım malzemelerinin ve ekipmanların daha verimli kullanımını sağlamak için...

Orman Bölge Müdürlüğü yangınlara hazır
10.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:41

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personele, yangına müdahale bilgi ve becerilerini artırmak, yangınlarda can güvenliğini korumak amacıyla kişisel koruyucu donanım malzemelerinin ve ekipmanların daha verimli kullanımını sağlamak için uygulamalı eğitim verildi.

Cemaller Orman Deposunda yapılan eğitme, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Daire Başkan Yardımcısı Özkan Özbedel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, kurum müdürleri ile Karabük'teki Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yangın helikopterinin 1 Temmuz'dan itibaren konuşlandırılacağını söyledi.

Helikopterin yangının en hassas olduğu dönemde 3 ay Karabük'te kalacağını belirten Beyazlı, helikopterin diğer bölgelere de hizmet vereceğini kaydetti.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle normalleşme sürecine girildiğini, bir süredir evlerinden çıkamayan vatandaşların yaz mevsimiyle birlikte piknik alanlarına gideceğini ve dikkatli olmalarını isteyen Beyazlı, "Vatandaşlarımızın piknik ve mesire yerlerine ihtiyacı diğer günlere göre biraz daha fazla. Her yıl olduğu gibi bu yılda yangın konusunda hassasiyetlerini üst seviyede tutmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan her yıl dan daha fazla dikkat göstermelerini istiyorum" dedi.

Karabük'te bulunan Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün orta tehlikeli sınıfta yer aldığını, Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüklerinin ise yangına daha hassas bölgeler olduğunu aktaran Beyazlı, "Bölge Müdürlüğümüzde son 10 yılda yıllık ortalama 49 adet orman yangını çıkmış olup 148 hektar orman alanı zarar görmüştür. Karabük ilimizin Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan işletmelerimizde (Eskipazar İlçesi hariç) son 10 yılda yıllık ortalama 28 adet orman yangını çıkmış olup 127 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan işletmelerimizde 24 adet yangına müdahale ekibimiz bulunmaktadır. Bu ekiplerde havadan müdahale imkanımız olan 1 adet helikopter 1 Temmuz-30 Eylül Tarihlerinde 3 ay süreyle Bölgemizde konuşlandırılmaktadır. 11 adet ilk müdahale aracı, 24 adet arazöz, 5 adet su ikmal aracı, 6 adet dozer, 12 adet greyder, 5 adet ekskavatör ile teknik elemanlarımız, 390 orman muhafaza memurumuz ve 459 işçimiz ile yangınlarla mücadele etmekteyiz. Tüm personelimiz orman yangınlarına karşı hazırlıklı, donanımlı ve münavebeli Nöbet tutarak 7/24 teyakkuz halinde görev durumundadır" diye konuştu.

Karabük'te yangın sezonu boyunca ekiplerin yangınlara erken ve etkili müdahale edebilmek amacıyla 10 ayrı noktada konuşlandırıldığını vurgulayan Beyazlı, şunları kaydetti:

"Bölge Müdürlüğümüz hudutlarında bulunan ormanlık sahaları 8 adet yangın gözetleme kulesi ile gözetlemekteyiz. Karabük ilimizde 6 adet yangın gözetleme kulesi bulunmaktadır. 2 kulemizde gözetleme personeli haricinde kameralarla tam alan saha taraması yapılmaktadır. Karabük ilimizde bir hafta içinde devreye sokacağımız seyyar gözetleme kulesi olarak tabir edilen mobil insansız gözetleme ve kontrol sistemi ile ormanlarımızı yangınlara karşı daha iyi gözetleme imkanına kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımızdan talebimiz, yangınlara karşı hassas döneme girdiğimiz bu günlerde dikkatli olmaları, anız ve benzeri ateş yakmamaları, herhangi bir yangın durumunda ALO 177 hattımıza ihbarda bulunmalarını hassaten rica ediyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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