BALIKESİR (AA) - Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Bölge Müdürlüğü lokalinde İlk Yardım Eğitimi Merkezi görevlileri tarafından verilen eğitimler iki gün sürdü.

Eğitimler kapsamında; genel ilk yardım bilgileri, hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığı, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık donma ve sıcak çarpmalarında, kırık çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ve boğulmalarda ilk yardım teknikleri konusunda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü sınav gözetmenlerince yapılan yazılı ve uygulamalı sınavı geçen personele ilk yardımcı sertifikaları takdim edildi.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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