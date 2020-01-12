Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması
Haberler » Güncel » Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması - Haber

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti düzenliyor.

12.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:35
Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması

Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti düzenliyor.


Tavşanlı tarafından yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yemleme çalışması gerçekleştirildi.


Kaymakam Yüksel Kara, Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, İşletme Müdür Yardımcısı Atakan Kaynar ve Orman Muhafaza Memurları tarafından Yaylacık Mevkiinde yapılan yemleme çalışmasında saman, yem ve ekmekler belli noktalara bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler