ORMAN BİLİM KURULU ANTALYA'DA TOPLANDI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi ve bilim insanlarından oluşan Orman Bilim Kurulu 3'üncü toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. Yangın bölgesinde inceleme yapan bilim kurulu, daha sonra değerlendirme toplantısı yaptı.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 Büyükşehir Belediye temsilcisi, orman ekolojisinden iklime, çevre hukukundan şehir planlamaya kadar farklı alanlardan uzman ve akademisyenlerden oluşan Orman Bilim Kurulu 3'üncü toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. İlki Ağustos ayında çevrimiçi toplanan Orman Bilim Kurulu daha sonra İzmir'de ve üçüncü toplantısını da Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yaptı.

YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

Orman Bilim Kurulu ilk olarak Türkiye tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat bölgesinde incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir'in de eşlik ettiği ziyarette Orman Bilim Kurulu üyeleri, orman yangının büyük izler bıraktığı Kalemler Köyü başta olmak üzere bazı köyleri ve orman alanlarını gezdi. Yangının geride bıraktığı izleri tekrar yaşayan bilim kurulu, gelinen nokta ve yapılan çalışmaları yerinde gördü.

TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Orman Bilim Kurulu daha sonra değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Dr. Cem Oğuz, SODEM Genel Sekreteri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, 11 Büyükşehir Belediye temsilcisi ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, yangın sürecinde ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ederek, halkın yanında olduğunu söyledi.

YENİLİKÇİ BİR ORMAN POLİTİKASI

Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, "Yaşadıklarımızdan dersler çıkararak yangınların çıkmasını önleyici tedbirlerin alınmasını, yangınla etkin şekilde mücadele edilmesi ve doğru rehabilitasyon metotlarının uygulanması için neler yapılması gerektiğini ortaya koymalıyız. Tüm bu yaşananlar ve karşılaşılan sorunlar, yenilikçi bir orman yönetimi politikasının belirlenmesine ihtiyaç olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Biz yerel yönetimlerin, ilgili kurum kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, vatandaşların ve tüm bileşenlerin sorumluluklarını belirleyen ve sorunlara çözüm sunan bir orman yönetimine ihtiyaç vardır" dedi.

KURUMSAL BİR YAPIYA İHTİYAÇ VAR

SODEM Genel Sekreteri Onur Eryüce ise her orman yangını yaşandığında geleceğe, çocuklara bırakılacak ormanlar ve biyoçeşitliliğin kaybolduğuna dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ortak bir mücadele verebilmemiz için büyük bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynaklar arasında en değerli şey uzmanlık. Çok iyi uzmanlık kaynağına sahibiz. Ama bazı işleri sadece uzmanlık kaynağı ile çözemiyoruz. Bizim daha fazla insan kaynağına, siyasi kaynağa, finansal kaynağa, sosyal kaynağa ihtiyacımız var. Bizim bunları yükseltip ve doğru biçimde kullanabileceğimiz kurumsal yapıya ihtiyaç var. Bizler 11 Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışma için gerekli enerjimizi ortaya koyuyoruz. Birkaç toplantı sonunda Antalya'da çok değerli bir toplantıda beraberiz. Ortaya çıkacak olan iklim krizi, ormanlarımızı hem de geleceğimizi, bizle beraber diğer canlıların geleceğini güvence altına alacak olan görüşler ortaya çıkacaktır. Bizler de bu sonucu daha fazla kitlelere duyurmak için gerekli çalışmayı yapacağız."

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

Konuşmalardan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, katılımcılara Büyük Manavgat yangını sürecine ilişkin bilgiler verdi. Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi olarak yangında ve sonrasında yapılan çalışmaları anlatarak, nasıl bir çalışma izlediklerini katılımcılara anlattı. Daha sonra ise Orman Bilim Kurulu üyeleri değerlendirme toplantısı yaptı. Orman Bilimi Kurulu, gün boyu sürecek toplantılar sonrasında ise kamuoyuna bir değerlendirme ve sonuç raporu sunacak.