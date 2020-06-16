Orman arazisini uyuşturucu bahçesine çevirmişler Mersin'de orman arazisinde uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin'de orman arazisinde uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri ile Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy Mahallesi'nde bir şahsın ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, ormanlık arazide düzenlediği operasyonda, kenevir bitkisini sulamak için getirdiği traktörü bırakarak kaçmaya çalışırken şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelinin yaklaşık bir dönümlük orman arazisinde yetiştirdiği bin kök kenevir ise imha edildi.

Jandarma ekiplerince yine Tepeköy Mahallesi'ndeki yapılan bir başka çalışmada da ormanlık alanda üç ayrı yerde kenevir bitkisi ekildiği tespit edilerek bin 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasa dışı ekim yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, her iki olayın zanlıları, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA