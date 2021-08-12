Orman Arazilerinde Özel Ağaçlandırma Müracaatları Eylülde Başlıyor

Siirt'te son 2 yıldır orman arazilerinde özel ağaçlandırma çalışmalarına müracaat ve ilgi büyük artış göstermiştir.

Siirt'te son 2 yıldır orman arazilerinde özel ağaçlandırma çalışmalarına müracaat ve ilgi büyük artış göstermiştir. Projeler % 25 ve % 65 oranında hibe olarak destekleniyor.

Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde şahıslar veya şirketler tarafından hazırlanan ve Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülüp onaylanan projelere, Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğünce özel ağaçlandırma yaptırılmaktadır.

Özel ağaçlandırma müracaatında bulunulabilmesi için minimum saha büyüklüğünün,

· Orman arazilerinde 5 dekar,

· Hazine arazilerinde 20 dekar

· Tapulu arazilerde 5 dekar, olması gerekmektedir.

Şahıslar bir defada en fazla 500 dekar alanda, şirketler ise bir defada en fazla 3. 000 dekar alanda özel ağaçlandırma yapabilmektedir.

Özel ağaçlandırmalarda ceviz, badem, zeytin, kestane, antepfıstığı(Siirt fıstığı), harnup, alıç, defne, mahlep, gibi türlerle de çalışma yapılabilmekte bu türlerin altında tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesine de izin verilmektedir.

2021 yılı orman arazilerinde müracaatlar e-devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğüne (E-Devlet üzerinden özel ağaçlandırma yazıldığı zaman sistem otomatik gösterir) 1 EYLÜL- 31 EYLÜL arası yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak tüm orman işletme şeflik ve müdürlüklerinden bilgi alınabilir. Hazine arazilerindeki müracaatlar ise defterdarlık veya mal müdürlüklerine yapılmaktadır. Tapulu arazilerdeki müracaatlar yılın her zamanın da, tapu kayıt belgesi ile birlikte yine Orman İşletme Müdürlüğüne yapılmaktadır. Bu çalışmalar 23. 03. 2020 tarihli ilgili yönetmelikte yayınlanmıştır. Ayrıca, orman arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili en yakın orman idaresine başvurulması halinde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Orman arazilerinde yapılacak özel ağaçlandırmalarda, bir defada 49 yılı geçmemek üzere çalışma yapılacak türün idare müddeti kadar saha izni verilebilmektedir. Hazine arazileri, bir defada 10 yıl olmak üzere çalışma yapılacak türün idare müddeti kadar kiralanabilmektedir.

Özel ağaçlandırmalarda proje yatırım bedelinin % 25'i Orman Genel Müdürlüğünce proje sahibine hibe olarak verilmektedir. Özel ağaçlandırma çalışması yapan kişinin, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden kişi, çalışmaya konu olan ağaç türünün de ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, zeytin, kuşburnu gibi odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türü olması durumunda, proje yatırım bedelinin % 65'i Orman Genel Müdürlüğünce proje sahibine hibe olarak verilmektedir. % 65 hibe uygulaması, her bir kişiye bir defaya mahsus olmak üzere maksimum 30 dekar sahada yapılacak özel ağaçlandırma proje uygulamaları için verilmektedir.

Daha yeşil bir Siirt oluşturmak amacıyla destek verilen bu projelerle İlimiz orman alanları ve yeşil dokusunu artırıyor, diğer taraftan da kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza yeni gelir kapıları oluşturulmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmalarına ilimizde son yıllarda ilgi ve müracaat sayısı artış göstermiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Kaynak: Habermetre