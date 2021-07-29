Orkun Mandıracılar: Pandemi döneminde yazılımcılık mesleği en çok parlayan meslek oldu
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Orkun Mandıracılar: Pandemi döneminde yazılımcılık mesleği en çok parlayan meslek oldu

Orkun Mandıracılar: Pandemi döneminde yazılımcılık mesleği en çok parlayan meslek oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Girişimci ve iş adamı Orkun Mandıracılar, "Pandemi döneminde yazılım uzmanlarının değerleri bir kat daha fazlalaştı. Yazılımcılık mesleği en çok parlayan meslek oldu" dedi.

"Pandemiden önce de donanımlı yazılımcıların değerini bilen bazı sektörler vardı. Ama pandemi ile birlikte küçük esnaf dahi dijital platformlarda varlık göstermeye başladı" diyerek bu süreçte yazılımcıların nasıl öne çıktığını ifade eden Orkun Mandıracılar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunun için gerekli olan internet sitesinin oluşturulmasında ve işletmeye göre özelleştirilmesinde mutlaka bir yazılımcı ile çalışmak zorunda olduğu kavrandı. Yazılımcılar internet sitelerinin işlerliğini sağlayan her türlü ayrıntıyı düzenleyebilen bir nevi iç mimar gibi çalıştılar. Hazır olan sitelerde dahi yapılması gereken pek çok ayarlamayı yazdıkları özel kodlarla düzenleyebilen yazılımcılar pandemi döneminde aranan elemanlar oldular. Orkun Mandıracılar yazılımcılık mesleği en çok parlayan meslek oldu."

"Zaten oldukça karmaşık ve zor bir alan olduğu düşünülen yazılım sektöründe ortaya çıkan talep nedeniyle bizim gibi donanımlı yazılımcılar değeri bir kat daha fazlalaştı" diyen Orkun Mandıracılar, yazılımcıların özellikle bazı sektörler için önemini de vurguladı.

"Piyasada yazılımcı konusunda sıkıntı var"

Hemen her alanda gerçekleşen dijitalleşmenin yazılımcı ihtiyacını artırdığını ifade eden Orkun Mandıracılar, "Bu dönemde gerçekleşen dijitalleşme âdeta bir devrim niteliğinde oldu. Hemen herkes dijital dünyanın kapısından bir nedenle içeri girmek zorunda kaldı. Mahalle esnafı dahi internetten sipariş aldı ve kapımıza getirdi. İnsanlar tek tuşla alışveriş yapabilmenin kolaylığını defalarca yaşadılar ve yaşamaya da devam ediyorlar. Ancak bu dönemde anladık ki; piyasada yazılımcı konusunda sıkıntılar var. Yani donanımlı yazılımcı sayısı yeterli değil. O zaman biz de kolları sıvadık ve yazılımcı yetiştirmeye başladık" dedi.

Yazılım konusuna gençlerin daha fazla ilgi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Orkun Mandıracılar son olarak da, "Gençler bu konuda daha hevesli olsa da birçok orta yaş kesimde de ilgisi olan öğrencilerimiz var. Kısa zamanda yazılımcı yetiştirmek kolay olmadığından yazılımın içinde bulunan dallarda uzmanlaşmalarına yardımcı olduk. Bunun kalıcı olması için bol pratik yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu süreç de onların pratik yapmalarını sağlayacak iş imkanları ile dolmalarına neden oldu. Bu dönemde yazılımcı olmak hem güzel hem de kârlı bir iş haline geldi" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler

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