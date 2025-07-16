Orkun Kökçü Wolfsberger maçında oynuyor mu?

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak. Peki, Orkun Kökçü Wolfsberger maçında oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Wolfsberger, karşı karşıya geleceği maçı, Kapfenberg'da, Alpenstadion Kapfenberg Stadyumu'nda oynanacak.

ORKUN KÖKÇÜ WOLFSBERGER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Wolfsberger maçında ilk 11'de ve yedeklerde yer almıyor.

İşte, ilk 11:



BEŞİKTAŞ WOLFSBERGER MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Wolfsberger arasındaki maçı, HT Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

HT Spor, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227, Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş-Wolfsberger Maçı, 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak, maç saat 19:30'da başlayacak.