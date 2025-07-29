Orkun Kökçü sakatlandı mı?

Orkun Kökçü sakatlandı mı?
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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'den taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı. Peki, Orkun Kökçü sakatlandı mı?

Sports Digitale'in haberine göre, yıldız futbolcunun bacağında ödem tespit edildi. Bu gelişme, takımın kadro planlamasını etkileyebilir nitelikte. Orkun Kökçü sakatlandı mı?

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'den taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı. Sports Digitale'in haberine göre, yıldız futbolcunun bacağında ödem tespit edildi. Bu gelişme, takımın kadro planlamasını etkileyebilir nitelikte.

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanacak rövanş maçında Beşiktaş, Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Ancak Kökçü'nün bu karşılaşmada forma giyemeyebileceği belirtiliyor. Sağlık ekibinin gözlemleri doğrultusunda oyuncunun durumu maç saatine kadar netlik kazanacak.

İLK MAÇTA 11'DE BAŞLADI, İKİNCİ YARIDA ÇIKTI

Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Ancak müsabakanın ikinci yarısında oyundan alınarak kenara gelmişti. Bu durum, sağlık sorunlarının ilk işaretlerinden biri olabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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