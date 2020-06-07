Orkun Erdoğan, üst liglere transferini bekliyor Orkun Erdoğan 6 yaşında sokakta top oynarken Almanya'nın Hoffenheim takımının scautları tarafından görülüp Hoffenheim takımının Akademisinde futbola başladı.

Orkun Erdoğan 6 yaşında sokakta top oynarken Almanya'nın Hoffenheim takımının scautları tarafından görülüp Hoffenheim takımının Akademisinde futbola başladı. 16 yaşına kadar Almanya'nın iyi takımlarında genç kategorisinde ön plana çıktı.1 6 yaşında Galatasaray'a çağrıldı bir sene kalan okulunu bitirmek üzere tekrar Almanya'ya döndü ve burada bir sene daha top oynadı.17 yaşında Avusturya'lı bir menajer tarafından Manisaspor'a 2.lige transfer oldu. Manisaspor'da bonservis işlemleri bir türlü bitmek bilmedi ve bir antrenmanda belinden sakatlandı.Bu arada maddi imkansızlıklardan yoksun Manisaspor'da& ; olumsuz& ;antrenman şartlarıyla mücadele etti pes etmedi. Almanya'ya tedavi amacıyla döndü iyileşip tekrar Manisaspor'a döndü profesyonel olup takımdaki yerini aldı. Oynadığı son üç maçta göz doldurdu performansıyla dikkatleri çekti.Tam form yakalamışken bu seferde Corona dan dolayı Liglerin iptal edilmesiyle tekrar Almanya'ya döndü. Almanya'da antrenmanları bırakmayıp dahada hırslandı. Şu anda liglerin başlamasını ve iyi bir takıma transfer olmayı sabırsızlıkla bekliyor. O kadar olumsuzluklar yaşamasına rağmen Türkiye sevdası ve futboldan hiç vazgeçmedi vede geçmeyecek. Şu an daha üst liglere transferini bekliyor..& ;



