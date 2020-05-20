ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam Eskişehir Seyitgazi ilçesinin Örencik mahallesinde ikamet eden Bekir Özkan, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında gerçekleşen hibe seracılık desteğiyle teşvik alarak başladığı seracılık üretimine devam ediyor.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinin Örencik mahallesinde ikamet eden Bekir Özkan, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında gerçekleşen hibe seracılık desteğiyle teşvik alarak başladığı seracılık üretimine devam ediyor.

ORKÖY projesi çerçevesinde ürettiği seracılık hakkında bilgi veren Bekir Özkan, "ORKÖY projesi kapsamında hibe kredi alarak seramızı kuralı, yazın domates ve salatalık, kışın ise marul ve roka yetiştiriyoruz. Seradaki ürünler normal şartlara göre yaklaşık 1,5 ay öncesinden yetişiyor. Elde ettiğimiz ürünleri taze taze civardaki vatandaşlara ve yoldan geçenlere satıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA