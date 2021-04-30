ORKÖY projesi ise çiftçi traktör sahibi oldu
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ORKÖY projesi ise çiftçi traktör sahibi oldu

ORKÖY projesi ise çiftçi traktör sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY Projeleri ile köylülere destek olmaya devam ediyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY Projeleri ile köylülere destek olmaya devam ediyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY Projeleri ile orman köylülerine desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Bölge Müdürlüğü, ORKÖY Şube Müdürlüğü ve Çameli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İşletme Müdürlüğü sınırları içinde kalan Kalınkoz Mahallesinde orman emvali üretim işçiliği yapan Behçet Akın, ORKÖY Kredisi desteği ile traktör sahibi oldu. Projenin devam ettiği ve desteklerin sürdürüleceği belirtildi. - DENİZLİ

ORKÖY projesi ise çiftçi traktör sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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