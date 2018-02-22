Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği

Çayıralan Orman İşletmesine bağlı orman köylerinde uygulanan Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında orman köylüsüne verilecek 60 inek için kura çekimi yapıldı.

Çayıralan Orman İşletme Şefliği toplantı salonunda yapılan kura çekimine, Yozgat Orman İşletme Müdürü Turgut Duran ve İşletme Müdürlüğü şefleri ile kuraya katılacak 21 köyün muhtarı katıldı.

Yozgat Orman İşletme Müdürü Turgut Duran, Çayıralan İşletme Şefliği olarak Çayıralan ilçesinde 12 köy, Sarıkaya ilçesinde 7 ve Sivas'ın Gemerek ilçesinde 5 olmak üzere 24 köyün kuraya girmeye hak kazandığını, bunların 3'ünün elendiğini ve 21 köyün kuraya girmeye hak kazandığını aktardı.

İlk altı köyden 5'er çiftçinin bu projeden faydalanacağını ve kişi başı 2 büyükbaş inek olmak üzere 6 köye 60 büyükbaş hayvanın dağıtılacağını ifade eden Duran, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) köylü vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı proje çerçevesinde verilen ORKÖY kredileri köylümüzün yüzünü güldürüyor. Proje sayesinde orman köylülerine alternatif geçim kaynağı sağlanmaktadır. ORKÖY Projesi ile ormanların korunmasını, geliştirilmesini, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Ayrıca onlara alternatif geçim kaynakları sağlanıyor."

Daha sonra kura çekimi yapılarak inek verilecek kişiler belirlendi.