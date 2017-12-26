Orkideler İçin Buz Küpü Mucizesi





Bitkilerinizi nemlendirmek için haftada 1 kez toprağının üzerine birkaç buz küpleri koyabilirsiniz. Yavaş yavaş eriyen buz sayesinde toprak suyu köklerine kadar emecektir. Bu yöntem orkideler için harika bir sulama tekniğidir. Çünkü altta su birikmeden orkidenin kökleri suyu iyice emer.



Bulunduğumuz ortama renk katan çiçekler, samimi ve doğallığı da sağlar. Orkide en çok tercih edilen çiçeklerden biridir. Orkideleri canlı tutmak için yapmanız gereken bazı ipuçlarını paylaşmadan önce unutmamalısınız ki orkidelerinizle konuşmak ve onları sevmek orkidelerinizi daha canlı tutacaktır. Sonuçta her canlı sevgi ile güzelleşir değil mi?



Orkide bakımı için püf noktaları



Sulama



Orkideler için önemli bir konu olan sulama, çok veya az sulama ile olmaz. Orkide sulaması için toprağın kontrol edin, toprak kuru ise orkideyi sulayın. Eğer suyu fazla kaçırırsanız saksınızın altını açarak fazla suyu alın.



Orkideleri doğru bir şekilde sulamayı bir türlü başaramıyorsanız, haftada bir toprağının üzerine buz küpleri koyarak orkidenizin sulama işlemini gerçekleştirebilirisiniz. Buz küpleri kendi halinde eriyerek toprağa karışacak ve köklerin suyu daha iyi emmesini sağlayacaktır. Böylece sulama işlemi köklere eşit olarak yayılır.







(Fotoğraf, gardenista)



Işık



Orkide, bulunduğu yeri sevmesi gereken bir bitkidir. Çok fazla gün ışığı almayan bir yere koyun.



Isı



Orkide, 15 ile 26 derece arasındaki sıcaklıkta verimli hale gelerek daha fazla çiçek açar.



Gübre



Orkidenin gübresi farklıdır. Her çiçeğe kullandığınız gübreleri kullanmayın. Orkideler için özel olan gübreleri alarak orkidenizden daha fazla verim alabilirisiniz.



Saksı değişimi



Orkidenin çiçek sapı solunca sapı kesin ve kökünü topraktan çıkartın. Kökleri arındırın ve toprağı yerleştirin. Unutmamanız gereken en önemli nokta orkidelerin küçük saksıları sevdiği olmalı.



