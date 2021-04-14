Orkide yumruları toprakla buluşturuldu
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Orkide yumruları toprakla buluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Orkide yumruları toprakla buluşturuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ele geçirilen ve izinsiz toplanması yasak olan 30 kilogram orkide yumrusu toprakla buluşturuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ele geçirilen ve izinsiz toplanması yasak olan 30 kilogram orkide yumrusu toprakla buluşturuldu.

Efeler Polis Merkezine bağlı motorize Yunus ekipleri tarafından, durdurulan şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, araçta bulunan dört kişinin izinsiz olarak doğadan yaklaşık 30 kilogram orkide yumrusu toplandığı tespit edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi ekiplerince, orkide yumrularına el konulurken, araçtaki şahıslara da yasal işlem yapılmıştı.

"Orkideler Aydın'ın dağlarında yeşerecek"

Mevzuat hükümlerine aykırı olarak doğadan toplandığı tespit edilen ve el konulan, yaklaşık 30 kilogram orkide yumrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın dağlarında toprağa dikildi. - AYDIN

Orkide yumruları toprakla buluşturuldu
Orkide yumruları toprakla buluşturuldu
Orkide yumruları toprakla buluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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