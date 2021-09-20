20 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Orkestrada sınav heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası'nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 268 sanatçı adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri için gerçekleştirilen sınava, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak isteyen vatandaşlar katıldı. Sınava giren adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılan sınavlarda sanatçı adaylarının işitme, ritim ve ezgi tekrarı kriterleri değerlendirildi. Sınav sonuçları 21 Eylül tarihinde orkestra. bursa. bel. tr adresinden duyurulacak

Sınavda başarılı olan adaylar 22 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında istenilen belgeler ile orkestra şube müdürlüğüne gelip öğrenci kayıtlarını tamamlayacak.

Öte yandan 'Alaylıdan Mektepliye Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Enstrüman Dersleri başvuruları da devam ediyor. Başvurular 6 Ekim 2021'de sına erecek ve 9 Ekim 2021 tarihinde de sınav yapılacak. Başvurular orkestra. bursa. bel. tr adresinden yapılabilecek ve daha detaylı bilgi ise (224) 716 36 00 numaralı telefondan alınabilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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