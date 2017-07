Orkestra Şefleri Karşıyaka'da Yetişecek

Türkiye'de kadrolu oda orkestrası kuran ilk yerel yönetim olan Karşıyaka Belediyesi, sanat alanında örnek alınan Orkestra Şefliği ile Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass eğitimlerini bu yıl ikinci kez düzenleyecek. Dünyaca ünlü klasik müzik ustalarının idaresinde, genç orkestra şef ve sanatçı adayları yetiştirilecek.



Karşıyaka'yı sanatın başkenti yapma hedefiyle Türkiye'nin ilk kadrolu oda orkestrasını kuran Karşıyaka Belediyesi, geçen yıl başlattığı Orkestra Şefliği ile Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass eğitimlerini bu yıl ikinci kez düzenliyor. Türkiye'de ilk kez bir belediye himayesinde, geleceğin orkestra şefleri ve sanatçılarına hızlandırılmış eğitim vermek adına başlatılan eğitimler kapsamında, usta sanatçılar, bilgi ve tecrübeleriyle genç yeteneklerin yolunu aydınlatacak, klasik müziğe yeni şefler kazandırılacak.



17 Ağustos'ta Başlıyor



Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) bünyesinde verilecek eğitimler, 17-29 Ağustos tarihleri arasında, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yapılacak. İlk etapta dünyaca ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen, 7 gün boyunca katılımcılara temel şeflik tekniklerini çalıştıracak. İkinci kısımda ise Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass Programı gerçekleştirilecek. Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Feza Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Prof. Ani Schnarch ile Prof. Itzhak Rashkovsky gibi klasik müziğin usta isimleri eğitim verecek. Her iki program, Türkiye'nin her yerinden ve her yaştan katılımcılara açık olacak. Başvuru ve katılım şartları ile ilgili www.karsiyaka.bel.tr adresinden detaylı bilgi alınabilecek.



"Rehberimiz Atatürk'tür"



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakamızı her alanda olduğu gibi sanatta da bir dünya markası haline getirmek için çalışıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' anlayışını rehber edinerek sınırları aştık; her yerde, herkes için sanat dedik. Bu ülkeye, uluslararası organizasyonlarda adımızı gururla, başarıyla temsil eden kadrolu bir oda orkestrası kazandırdık. Şimdi eğitim programlarımızla hizmet bayrağını daha da ileriye taşıyor, bir ilçe belediyesi olarak sanatta devrim niteliğinde bir projeye öncülük ediyoruz. Karşıyakamızı ve ülkemizi sanatın ışığıyla aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR