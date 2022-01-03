Orka Holding, mağazacılıkta sürdürülebilir ve dijital büyümeye odaklandı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yeni yılda büyüme stratejilerini sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yurt dışı mevcut pazarlarda mağaza sayısını artırmak ve verimliliği geliştirmek olarak kurguladıklarını belirterek, "2025 yılında koleksiyonlarımızın yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Orakçıoğlu, "İş Dünyası Sohbetleri" kapsamında AA muhabiri ile 2021 değerlendirmelerini ve 2022'den beklentilerini paylaştı.

Orka Holding olarak, Damat Tween ve D'S damat markalarıyla erkek giyimde küresel markalarla zirveyi paylaştıkları bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Orakçıoğlu, 5 kıtaya yayıldıklarını, 80 ülkede 431 mağazaları bulunduğunu bildirdi.

Bu yıl özellikle dünya modasına yön veren ülkelerden İtalya ve İspanya'da önemli başarılar elde ettiklerini belirten Orakçıoğlu, "İtalya, İspanya, Polonya, Dubai, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Afrika, Kenya, Kudüs ve Irak'ta toplam 26 yeni mağaza açtık. Grup olarak global yolculuğumuzda pazar çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Her yıl olduğu gibi 2022 ve sonrasında yurt içi ve yurt dışında gerek mağaza gerek ihracat bazında büyümeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

2022 sonunda 25 yeni mağazayla global yolculuklarına devam etmeyi planladıklarını aktaran Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun süredir AR-GE çalışmaları yapılan Kuzey Avrupa ve İngiltere gibi yeni pazarlara girişimiz olacak. Yine 2022'de Giresun'da 30 milyon lira yatırımla 3. üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda üretim kapasitesini iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Ciro hedefimiz, 1 milyar 250 milyon liraya ulaşmak olacak. Halen grup bünyesinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Amacımız, istihdamı gelecek yıl 3 bin kişiye çıkarmak olacak.

Gelecek yıl Damat Tween markamızla bir ilke daha imza atacağız. Modada Türkiye'nin ilk metaverse (sanal evren) mağazasını Mart 2022 döneminde açmaya hazırlanıyoruz. Böylece modada ilklerin yaratıcısı Orka Holding olarak sanal evrende de öncü olacağız."

"Metaverse evreninde 360 derece mağaza deneyimi yaşatacağız"

Süleyman Orakçıoğlu, sanal evrene yönelik GoArt Metaverse platformu ile iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, metaverse mağazası ile müşterilerin bulundukları mekandan çıkarak mağazaya gitmek zorunda kalmayacağını, diledikleri lokasyondan artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileriyle sanal gezinti yaparak ürünleri inceleyebileceğini anlattı.

Müşterilerin bu sayede istedikleri kıyafeti kendi sanal kimliklerine (avatar) giydirebileceklerini ve beğendikleri ürünleri online olarak satın alabileceğini aktaran Orakçıoğlu, "Müşterilerimize metaverse evreninde 360 derece mağaza deneyimi yaşatmayı planlıyoruz." dedi.

Orakçıoğlu, insanları; AR teknolojilerinin e- ticarette kullanımının önünün açılacağı, şirketlerin müşterileriyle iletişim dilini yeniden programlayacağı, satış faaliyetlerinin artık yeni platformlar ve pazar yerleri üzerinden yapılacağı bir geleceğin beklediğini söyledi.

AR-GE'den pazarlamaya tüm stratejilerinde artık metaversenin yer aldığını aktaran Orakçıoğlu, "Avatarlarla olan etkileşimin, Damat Tween'in metaverse dünyasında da marka bilinirliğini artıracağına inanıyoruz. Metaverse'nin de gelişme hızı ve yakın bir gelecekte yeni internet ve geleceğin sosyal medyası olacağı göz önüne alınırsa bu evren, eğlenmek ve etkileşim kurmanın çok ötesinde bir işlevselliğe erişecek. Giyilebilir NFT'lerin kurgusal evrendeki yaşamın en önemli parçalarından biri olması hedeflenirken, online alışverişin metaverse içerisinde kullanıcıların ürünleri kendi evlerindeyken deneyebilmelerine olanak sağlayacak bir noktaya gelmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Salgın döneminde online satışlar açısından altın çağ yaşadık"

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, salgın döneminde ivme kazanan dijitalleşme yatırımlarına kendilerinin yıllar önce başladığına dikkati çekti.

Salgın döneminde online satışlar açısından adeta "altın çağ" yaşadıklarını ifade eden Orakçıoğlu, şunları söyledi:

"Geçen yıl online satışlarımız yüzde 100 arttı. Mağazaların kısmen açık olduğu dönemde de online satışların tüm satışlar içindeki oranı yüzde 25 ila 30 seviyesine kadar çıktı. Şu anda online satışların oranı yüzde 15 seviyesinde. Çünkü müşterilerimiz, hala görerek ya da deneyimleyerek ürün satın almak istiyor. Online satın almayı tercih eden müşterilerimize ise beden ayarlamasını yapay zeka kullanarak daha kolay yapma imkanı sunuyoruz. Bu şekilde beden bazlı iade oranlarını online satışta yüzde 30 düşürmeyi başardık. Diğer yandan ölçü tabloları, kalıplar, beden algoritmaları kullanarak müşteriye online'da da mağaza alışverişi deneyimi yaşatıyoruz.

Kargo ve teslimat alanında da gelişmelere imza attık. Damat Express Kargosu'nu kurduk. Aynı gün teslimat yapabiliyoruz. Müşteriler; teslimat saatini, tarihini veya teslim alacak kişinin ismini sistem üzerinden değiştirip kargoya haber verebiliyor."

Türkiye ekonomisine ilişkin son dönem gelişmelerine de değinen Orakçıoğlu, "Türkiye olarak şimdiye kadar pek çok krizi geride bıraktık, hiçbir ülkenin olmadığı kadar kriz tecrübesine ve zorlu dönemleri bertaraf edebilecek hareket kabiliyetine sahip durumdayız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz stresli dönemi de bir şekilde geride bırakacağımızı düşünüyorum. Gelecek döneme ilişkin ise Türkiye'nin özellikle CDS'i (kredi risk primini) gözden kaçırmaması gerekiyor. Risk primi, diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla hayli yüksek seyrediyor. Tüm bunların ötesinde, geçmişte ve her dönemde olduğu gibi ülkemizin parlak geleceğine inandığımızı da özellikle vurgulamak istiyorum." değerlendirmelerini yaptı.

"Artık koleksiyonlarımızın yüzde 30'u geri dönüşümden oluşuyor"

Süleyman Orakçıoğlu, sürdürülebilirlik konusunda sorumluluklarının farkında olduklarını belirterek, sürdürülebilir bir geleceğe ne kadar katkı sundukları, yeni nesillere ne ölçüde yaşanabilir bir dünya bıraktıkları ve müşterilerinin yaşam tarzına getirdikleri konfor ve şıklığın öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Yeni yılda büyüme stratejilerini sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yurt dışı mevcut pazarlarda mağaza sayısını artırmak ve verimliliği geliştirmek olarak kurguladıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşme ile eş zamanlı olarak sürdürülebilirlik de odak noktamız oldu. Birbiriyle kol kola ilerleyen dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri süreçlerindeki tüm emeklerimizin, salgın gibi çok zor bir süreçte karşılığını almayı başardık. Salgında e-ticarete olan yönelim henüz başlamışken, Orka Holding olarak bizler dünyanın hazırlıksız yakalandığı bu sürece hızla adapte olduk. Aynı şekilde bundan 4 yıl önce geri dönüşüm için AR-GE çalışmalarına başlamamız sayesinde bu alanda da sektördeki değişime yön verdik. Müşterilerimizin gardıroplarını ve ürünlerin öncesindeki tüm aşamaları sürdürülebilir hale getirmek üzere uzun süredir çalışıyoruz. 'Sürdürülebilir moda' felsefemizle artık koleksiyonlarımızın yüzde 30'u geri dönüşümden oluşuyor. Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürülebilirlik Departmanı'nı kurduk. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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