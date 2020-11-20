Orji Kalu kimdir? Orji Kalu kaç yaşında, nereli?

Abia Eyalet Üniversitesi'nden bir dereceye, Harvard Üniversitesi'nden İşletme Sertifikası'na ve Maiduguri ve Abia Eyaleti üniversitelerinden fahri doktora derecelerine sahip Orji Kalu kimdir? Orji Kalu kaç yaşında, nereli?

Nijeryalı günlük bir gazete olan Daily Sun'ın başkanı Orji Kalu kimdir? Orji Kalu kaç yaşında, nereli?

ORJI KALU KİMDİR?

Orji Uzor Kalu, 21 Nisan 1960 doğumlu Nijeryalı bir politikacı ve iş adamıdır . SLOK Holding ve Nijerya'da Daily Sun ve New Telegraph gazetelerinin başkanıdır .O görevinde Abia Devlet Vali , Nijerya 2007, 29 Mayıs 1999, 29 Mayıs den. Seçilmesinden önce Borno Su Kurulu Başkanı ve Cooperative and Commerce Bank Limited'in başkanlığını yaptı. Kalu aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi (PDP), İlerici Halklar İttifakı (PPA) üyesi ve PPA Mütevelli Heyeti başkanıydı. Nisan 2007 genel seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı oldu . PPA YİD başkanı olarak istifasını resmen ilan ettikten sonra şu anda iktidardaki Tüm İlerici Kongre'nin (APC) üyesidir . Orji Uzor Kalu, 2019 Nijerya genel seçimlerinde Abia North halkını senatoda temsil etmek için Tüm İlericiler Kongresi bayrağı altında yarıştı . Görevdeki senatör Mao Ohuabunwa'yı 10.000'den fazla oyla yendi.

ORJI KALU EŞİ KİMDİR?

Kalu, 1989 yılının Aralık ayında Bayan Ifeoma Ada Menakaya ile evlendi ve Abia Eyaleti, Igbere'deki memleketi ile evlendi.Neya Lawrence Iyere nee Orji Uzor Kalu, Michael Uzor Kalu, Olivia Uzor Kalu ve Nicole Uzor Kalu olmak üzere dört çocuğu var.