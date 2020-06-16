Orijinal Döşemealtı halısında 8 bin ilmik var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orijinal Döşemealtı halısında 8 bin ilmik var

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan kadınların dokuduğu Döşemealtı halıları, büyük emek harcanarak dokunuyor.

Orijinal Döşemealtı halısında 8 bin ilmik var
16.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:30

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan kadınların dokuduğu Döşemealtı halıları, büyük emek harcanarak dokunuyor. Orijinal bir Döşemealtı halısının 7 ila 8 bin ilmik atılarak 4- 5 ayda tamamlandığını söyleyen halı ustası Esma Şekerci, halıların üzerindeki desenlerin de anlamları olduğunu söyledi.

Antalya'nın el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesindeki Camili, Ekşili, Killik, Karataş, Ahırtaş, Dereli, Kovanlık, Kevse, Karaveliler, Selimiye başta olmak üzere, birçok mahalledeki binlerce dönümlük tarla ve arazi, yaz boyunca serilen halı ve kilimlerle doluyor. Güneş altında renklerinin pastelleşmesi için serilen halı ve makine dokuması kilimlerin dışında, Döşemealtılı kadınlar el emeği göz nuru orijinal Döşemealtı halıları evlerinin önündeki halı tezgahlarında dokuyor. Kadınlar, halı dokumacılığını atalarından öğrendiklerini anlatarak, miraslarını çocuklarına aktardıklarını söyledi. Orijinal bir Döşemealtı halısının dokunması için 7 ila 8 bin arası ilmik atıldığını, üzerindeki ipin ise tamamen koyun tüylerinden oluştuğunu anlatan halı ustası Esma Şekerci, iplere renk vermek içinde doğal bitki kökleri kullandıklarını aktardı. Şekerci, halı dokumacılığını 35 yıldır yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"İlk olarak koyun yünlerini bir araya getirip, eğiriyoruz. Sonra dağlardan topladığımız özel otları kaynatarak yün boyası ortaya çıkartıyoruz. Her renk için farklı otlar kaynatılıyor. Halının büyüklüğüne göre değişen ilmik sayısı var. Küçük olursa daha az ilmik atılıyor. Fakat en az 6-7 bin ilmik atılıyor. Döşemealtı halısının en büyük özelliği ince olması. Saçakları ve ipleri çok incedir. Bir de tüm kullanılan boyalar doğal kök boyasıdır. Halılarımızın renkleri çok canlıdır. Nedeni ise iplere kullanılan doğal boyadır. Halı üzerindeki her desenin farklı bir anlamı var. Beş Taş, Develi, Koca Su desenlerden bazıları. Örneğin 'Beş Taş' dediğimiz desen 'İslam'ın 5 şartını' temsil ediyor. Halılarımızın renkleri kullandıkça parlak. Bir nevi halı kendi kendini yeniliyor. Tek bir kişi hiçbir iş yapmadan sadece halı dokursa 1-2 ayda 4 metrekare bir halıyı dokuyabilir."Halı dokumayı annesinden öğrendiğini sözlerine ekleyen Şekerci, halılar arasında 70-80, hatta 100 yıllık halılar olduğunu belirterek, "Kayınvalidem, annem ömürleri boyunca halı dokudu. Onlardan bana kalan halılar da evimde. Atadan halıcıyım" dedi.BOYA İÇİN KÖKLER GÜNLERCE KAYNATILIYORDöşemealtı'nda yaşayan ve evinde yıllarca halı dokuyan Arife Pekacar, Döşemealtı halısının inceliklerini anlattı. Pekacar, "Geçim kaynağım bu halılar, artık çiftçilik araya giriyor. Halı dokumaya fazla zaman ayıramıyorum. Halı kültürünü büyüklerimizden geldiği gibi sürdürmeye çalışıyoruz. Ömrümüz yettiği kadar çocuklarımıza da öğretiyoruz. Bir halıyı koyunlarımızın yünlerini yıkadıktan sonra, dağlardan bulduğumuz 'Ezentere' diye bilinen kökleri kaynatarak ortaya çıkardığımız boyalarla renklendiriyoruz. Renkleri, farklı kökleri kaynatarak buluyoruz. Örneğin bir maviyi oluşturmak için bir kökü iki gün kaynattığımız olur. Bu halılar tamamen doğal, kimyasal hiçbir şey yok. Ezentere otunu dağdan toplayıp, geldikten sonra ikinci aşama ise küçük küçük kıyıp, kazanda kaynatmaktır. Ardından süzer ve iki gün daha bekletiriz. Sonra ipleri içine atar tekrar kaynatırız ve ip rengini alır. Yumak haline getirir halı yaparız. Bir kadın sürekli halı dokursa 2 ayını verir. Bir halıyı kesmek için 300 tel oluyor. 6- 7 bin sırası vardır. Yani bu da 7 ila 8 bin ilmik demek" diye konuştu.ERKEKLERDEN EŞLERİNE TAM DESTEK

Döşemealtı halısının gelir kaynağı olduğunu anlatan Celil Şekerci ise eşine tam destek verdiğini kaydetti. Halıcılığın, babadan, dededen, ebeden ve neneden miras kaldığını hatırlatan Celil Şekerci, "Halılar her geçen yıl daha popüler olmaya başladı. Eşime maddi, manevi bu konuda destek sağlamaya çalışıyorum. O da yapıyor. Bu dededen, babadan bize miras. Biz de çocuklarımıza öğreterek devam edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
İstanbul'da biri yabancı uyruklu iki grubun taşlı sopalı kavgası kamerada
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
Bakan Koca icazet verdi: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Seda Sayan Kenan Doğulu Türkan Şoray
Spor Ali Koç Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Galatasaray
Şu an buradasınız: Orijinal Döşemealtı halısında 8 bin ilmik var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:30:56. #1.15#
title