Origami Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Uluyama Türk Japon Kültür Derneği işbirliği düzenlenen kağıt katlama sanatı origami yarışmasında kazananlar belli oldu.

İlk ve ortaokul öğrencileri arasında kağıt katlama sanatı origami yarışması düzenlendi. 6 yaş ve altı, 7/10 yaş, 11/13 yaş ve 14/16 yaş ile her bir yaş aralığında klasik ve modern olmak üzere toplam 8 kategoride toplam 140 eserin geldiği yarışmada 55 eser dereceye girdi. Yarışmaya gelen eserler arasından ise en iyi 3 eser 'altın origami' ödülüne layık görüldü. Bursa Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa Uluyama Türk Japon Kültür Derneği Başkanı Hakan Kaplan ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Program, Japonca eserlerin seslendirildiği dinleti ile başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Bursa Uluyama Türk Japon Kültür Derneği iş birliğiyle BUSMEK'n Yeni Karaman Kurs Merkezi'nde Suşi atölyesi düzenlediklerini söyleyen Yıldız, origami yarışması ile beraber de Japon kültürünün tanıtılmasına katkı koyduklarını ifade etti.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, çeşitli kültürel tanıtım faaliyetleri vesilesi ile Türk insanına Japonya'yı tanıtarak Japonya hakkında bilgiler paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Bu tarz karşılıklı etkinlikler ile 128 yıllık Japon-Türk dostluk bağlarını daha da güçlendirdiklerini anlatan Nishimaki, "Kağıt katlama sanatı olan origami yarışmasının her yıl Bursa'da düzenleniyor olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyi'ne ve Bursa Uluyama Türk Japon Kültür Derneği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren eserlere protokol tarafından ödülleri teslim edildi. - BURSA